Profissionais do CREAS recebem Capacitação, em Carpina

Nos dias 17 e 18 de junho, Carpina sediou uma Formação em Orientações Técnicas sobre Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, realizada pela Sec. Exec. de Assistência Social do Governo do Estado. O evento teve o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES), através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) do município, contando com a participação de diversos profissionais das cidades de Carpina, Lagoa de Itaenga, Buenos Aires, Paudalho, Itambé, Glória do Goitá, Condado, Macaparana e Aliança.

Participaram da capacitação advogados, psicólogos, assistentes sociais e orientadoras sociais que lidam diretamente com jovens que cometeram alguma infração. “Em Carpina, temos cerca de 30 adolescentes em acompanhamento no CREAS, sob medidas socioeducativas. São jovens que precisam de todo apoio possível para retornar ao convívio social reabilitados, com um norte para os estudos, emprego e a perspectiva de um futuro”, disse a Coord. do CREAS/Carpina, Macília Peres.

As Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade são sanções aplicadas ao adolescente que praticou ato infracional, conforme previsto no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As ações e trabalhos desenvolvidos no CREAS têm o objetivo de resguardar o direito e a ressignificação de valores na vida pessoal e social destes adolescentes e jovens, através do apoio de profissionais multidisciplinares, prestando orientações e consultorias em geral, tanto para o adolescente quanto para a família.