Programa É Meu Direito aporta em Glória de Goitá com mutirão de serviços

Com o objetivo de levar cidadania, que a Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH), por meio do programa É Meu Direito, aportará com um mutirão de serviços gratuitos no município de Glória de Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no sábado (09/11). A ação será realizada das 8h às 12h, no Centro Educacional Dom Miguel de Lima Valverde, localizada na Rua Cleto Campelo, 432, Centro.

Além dos serviços para a emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), também serão realizados durante o mutirão orientação jurídica e social, SPA mãos e pés, corte de cabelo, aferição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, além de atendimento com Procon, Detran, Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), dentre outros.

Além disso, técnicos da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) irão oferecer orientação para os casos de violação de direitos. Os cidadãos interessados pelos serviços de segundas vias de certidões e identidade deverão comparecer ao local da ação munidos do documento antigo ou xerox.

Serão disponibilizados os seguintes serviços:

2ª vias de Certidão de nascimento, Casamento e Óbito;

2ª via da Carteira de Identidade;

2ª via do CPF;

Foto 3X4;

Xerox;

Orientação Psicossocial;

PROCON – Orientação para o consumidor;

COMPESA – Negociação de débito, abertura de revisão de consumo, averbação (atualização cadastral), emissão de 2-º via de fatura, solicitação de 1-º ligação de água, abertura solicitação de conserto de vazamento de água/esgoto, tarifa social;

Unidade Móvel do DETRAN – Educação e Orientação para o trânsito, consultas de pontuação, agendamentos de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e agendamento da segunda via de CNH;

Unidade Móvel da CELPE -Disponibilizando os seguintes serviços: registro de ligação nova, religação, informação de débitos, de segunda via, plano de parcelamento, atualização cadastral, troca de titularidade, mudança definitiva de local do medidor, notas de serviços, orientações, dicas de segurança e outros serviços.

SPA para rosto e mãos;

Corte Cabelo;

CRAS;

CREAS;

CASA DA MULHER;

Bolsa Família;

Aferição de Pressão Arterial;

Testes Rápidos – HIV / Sífilis / Hepatite;

Dosagem Glicêmica;

Distribuição de Preservativo Masculino;

Alerta Celular/PM – Orientações e cadastro de celulares;

Bombeiro – Prestando orientações em primeiros socorros e vazamento de gás de cozinha.

Foto: Divulgação