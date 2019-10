Programa É Meu Direito atende população em Machados

A cidade de Machados recebe, no próximo sábado (19), o Programa “É meu Direito” em parceria com Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social. A ação acontece a partir das 8hs, na Escola Major João Marques, ao lado da Igreja Matriz, no centro da cidade. Segundo os organizadores, o objetivo é propor a população a valorização da cidadania e garantia de direitos, oferecendo vários serviços gratuitos para a toda população.

Para Elisandra Cunha, secretária de Assistência Social, todas os moradores da Zona Rural e Urbana serão contemplados. “Ambas as localidades são de suma significância, Machados é um município carente de políticas públicas, com essa iniciativa, os cidadãos e as cidadãs, irão poder ter acesso e conhecimento dos seus direitos” comentou. Haverá momentos de orientações para os presentes tirarem suas dúvidas. “Teremos serviços assistenciais, com advogados, psicólogos e profissionais representantes de órgãos públicos”, ressalta.

A gestora ainda destaca que as pessoas irão ter serviços de emissão de documentos digitais. “Teremos a emissão de segunda via de CTPS (Carteira Profissional de Trabalho), RG (Cédula de Identidade), CPF e documentação referente ao DETRAN, CELPE, COMPESA, PROCON, entre outros órgãos públicos”, confirmou. Para o melhor atendimento, é necessário, trazer o número do CPF e Certidão de Nascimento.

A secretária também falou de outras atividades que irão ser executadas no evento na “Terra da Banana”. “Valorizamos acima de tudo os diretos da criança, do adolescente e de toda família. Iremos ter também momentos de saúde e beleza, oferecendo serviços de aferição de pressão, teste de glicose, cortes de cabelos femininos e masculinos, limpeza de pele”, afirmou. Para a equipe gestora, será oportunidade de inclusão social, principalmente quem está na vulnerabilidade. “Na administração do prefeito Argemiro Pimentel (PSB) e o vice Juarez Rodrigues (Juarez da Banana), buscamos levar o conhecimento e cumprir com o nosso dever para com todos, levando políticas públicas e executando-as em favor de toda coletividade”, declarou Elisandra.