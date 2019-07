Programa É Meu Direito chega ao município de Chã de Alegria

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio do programa É Meu Direito, levará para a população de Chã de Alegria, Mata Sul de Pernambuco, no sábado (6), diversos serviços gratuitos de promoção à cidadania, saúde, utilidade pública e cuidados pessoais. A oitava edição do programa será realizada na Escola de Referência Presidente Costa e Silva, localizada na Rua Barbosa Lima, s/n, Centro, das 8h às 12h.

Serão disponibilizados na ação serviços para a retirada de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito e documento de identidade, além de orientação jurídica, psicossocial e cm técnicos da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) atendimento e acompanhamento à violação de direitos.

Os moradores que se interessarem pelo serviço de segundas vias deverão comparecer ao local da ação munidos com: a certidão antiga ou cópia e um documento de identificação.

Serão disponibilizados os seguintes serviços:

· 2ª vias de Certidão de nascimento, Casamento e Óbito;

· 2ª via da Carteira de Identidade;

· 2ª via do CPF;

· Foto 3X4;

· Xerox;

· Orientação Psicossocial;

· Orientação Jurídica;

· PROCON – Orientação para o consumo;

· Unidade Móvel do DETRAN – Educação e Orientação para o trânsito, consultas de pontuação, agendamentos de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e agendamento da segunda via de CNH;

· Unidade Móvel da CELPE – Registro de ligação nova, religação, informação de débitos, de segunda via, plano de parcelamento, atualização cadastral, troca de titularidade, mudança definitiva de local do medidor, notas de serviços, orientações, dicas de segurança e outros serviços;

· SPA para rosto e mãos;

· Corte Cabelo;

· Aferição de Pressão Arterial;

· Dosagem Glicêmica;

· Distribuição de Preservativo Masculino;

· Alerta Celular/PM – Orientações e cadastro de celulares.