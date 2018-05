Programa “É Meu Direito” chega ao município de Goiana

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SDJH), através da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH), realizará na próxima sexta-feira (25), mais uma edição do Programa “É Meu Direito” que oferece gratuitamente serviços de promoção à cidadania, saúde, utilidade pública e bem-estar. Nesta edição, o evento atenderá aos habitantes do município de Goiana, das 8h às 12h, na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Augusto Gondin, no Loteamento Coração de Jesus, s/n, Bairro Novo. Neste primeiro semestre de 2018, o programa já realizou mais de 10 mil atendimentos nas ações itinerantes que realiza contemplando diversas regiões do Estado.

Excepcionalmente nesta edição, o “É Meu Direito” será realizado numa sexta-feira, já que as ações do programa seguem um calendário sistemático a cada semana, e os serviços oferecidos são realizados aos sábados. A ação também conta com a presença técnicos da SEDH no local, que irão oferecer orientaçãos jurídica e psicossocial, além de atendimento e acompanhamento de violação de direitos.

Veja abaixo a lista completa de serviços que serão realizados no próximo dia (25/05), em Goiana :

● 2ª via de certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;

● 2ª via da Carteira de Identidade;

● 2ª via do CPF;

● Foto 3X4;

● XEROX;

● Orientação Jurídica e Psicossocial;

● Unidade Móvel do DETRAN – Educação e Orientação para o trânsito, consultas de pontuação, agendamentos de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e agendamento segunda via de CNH.

● PROCON – Orientação para o consumo;

● Corte de Cabelo / Sobrancelha;

● SPA Rosto e Mão;

● Unidade móvel da CELPE – Registro de ligação nova, religação, informação de débitos, de segunda via, plano de parcelamento, atualização cadastral, troca de titularidade, mudança definitiva de local do medidor, notas de serviços, orientações, dicas de segurança e outros serviços;

