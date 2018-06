Programa É Meu Direito deste sábado (9) contempla o município de Aliança

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SDJH), através da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH), realizará no próximo sábado (09), mais uma edição do Programa “É Meu Direito”, que tem o intuito de oferecer serviços de promoção à cidadania, saúde, utilidade pública e cuidados pessoais à população. Nesta ocasião, o município contemplado será o de Aliança, na zona da Mata Norte de Pernambuco. A ação acontecerá das 8h às 12h, no UEPA (Unidade Educacional da Prefeitura da Aliança) localizada na Av. Doutor Genésio Gomes de Moraes, S/N, Centro de Aliança.

Além dos serviços disponibilizados, no local também haverá orientações jurídicas e psicossociais, atendimento e acompanhamento à violação de direitos, por meio de auxílio dos técnicos da SEDH. Toda a ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria e a Prefeitura Municipal de Aliança.

Os serviços que irão ser realizados serão os seguintes: 2ª via de certidão de nascimento, casamento, óbito, carteira de identidade e CPF; assim como também foto 3×4. O Departamento de Trânsito (DETRAN), mais uma vez estará presente disponibilizando educação e orientação para um trânsito mais seguro, com consultas de pontuação, agendamentos de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e agendamento de segunda via de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A manhã de serviços ainda contará com a atuação do PROCON/PE, que realizará atendimento orientando a população sobre o consumo.

Veja abaixo a lista completa de serviços que serão realizados no próximo dia (09/06), em Aliança :

● 2ª via de certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;

● 2ª via da Carteira de Identidade;

● 2ª via do CPF;

● Foto 3X4;

● XEROX;

● Orientação Jurídica e Psicossocial;

● Unidade Móvel do DETRAN

● PROCON – Orientação para o consumo;

● Unidade Móvel da CELPE – Registro de ligação nova, religação, informação de débitos, de segunda via, plano de parcelamento, atualização cadastral, troca de titularidade, mudança definitiva de local do medidor, notas de serviços, orientações, dicas de segurança e outros serviços;

● SPA Rosto e Mão;

● CRAS;

● CREAS;

● CADUNICO;

● Programa Criança Feliz;

● Aferição Pressão Arterial;

● Emissão Cartão SUS;

● Distribuição Preservativo: Masculino e Feminino;

● Testes Rápido – HIV, Hepatite, Sífilis