Programa É Meu Direito leva serviços gratuitos de cidadania e saúde para Carpina

Moradores de Capina, na Mata Norte pernambucana, recebem neste sábado (19/08), das 8h às 12h, o Programa É Meu Direito que oferecerá, em parceria com a Prefeitura municipal, serviços gratuitos de promoção à cidadania e saúde para a população. O atendimento será realizado na Escola de Referência em Ensino Médio Joaquim Olavo, localizada no bairro de São José. O É Meu Direito está em atividade desde 2015 na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), através da Executiva de Direitos Humanos (SEDH).

O programa É Meu Direito contabiliza, neste primeiro semestre, um total de 4.472 atendimentos realizados em cinco ações, nas seguintes localidades da Região Metropolitana do Recife e Interior: Nova Descoberta (08/04), Nova Descoberta (29/04), Prazeres (06/05), Mustardinha (20/05) e São Vicente Férrer (05/08).

Secretário-executivo de Direitos Humanos, Eduardo Figueiredo, destaca a importância da integração com a comunidade. “A partir da aproximação do Estado com ações de cidadania também construímos uma política de prevenção à violência. O envolvimento da comunidade em temas como o combate à violência contra a pessoa idosa, homofobia e mediação de conflitos reflete a forma integrada de enfrentarmos as violações de direitos humanos”, ressalta o secretário.

No local será disponibilizada gratuitamente a emissão de 2ª vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, e do CPF através do programa Balcão de Direitos. A Secretaria de Defesa Social (SDS), parceira na ação, realizará emissão de 2ª via de Registro Geral (RG). O É Meu Direito também vai oferecer orientação referentes ao Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO), emissão da Carteira do Idoso e da ID Jovem.

Advogados, assistentes sociais e psicólogos estarão à disposição da população para oferecer orientação jurídica e psicossocial. E mais, uma unidade móvel do Detran também estará no local à disposição da população para consulta de pontuação, agendamento de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e emissão da segunda via de CNH.

Na área de saúde e bem estar, a população vai contar com aferição de pressão arterial, avaliação e orientação nutricional, distribuição de preservativos feminino e masculino, emissão de Cartão do SUS, SPA para pés e mãos, além de palestra sobre violência contra a mulher.