Programa Eleitor e Político do Futuro promove evento em Carpina

O Programa Eleitor e Político do Futuro, realizado pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), promoverá novo evento, desta vez em Carpina, na Mata Norte do Estado. O encontro acontecerá nesta quinta- feira (26), às 14h, na Faculdade Luso Brasileira (Falub), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e da Gerência Regional de Educação da Mata Norte (GRE Mata Norte).

Representando o TRE-PE, estarão o presidente do Tribunal, desembargador Luiz Carlos Figueirêdo, o diretor da EJE, desembargador Delmiro Campos, o coordenador da EJE, Eduardo Japiassú, o servidor Jeovane Ramos, que coordena o projeto, a servidora da EJE Danielle Bernhoeft, além de Álvaro Pastor do Nascimento, chefe do cartório de Altinho, 48ª Zona Eleitoral.

Também comparecerão ao evento a gestora de programas e projetos especiais da Secretaria de Educação do Estado, Márcia Rodrigues, a Gerente Regional da GRE Mata Norte, Edivânia Barros, a Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Educação-CGDEO. Ana Tereza Aquino e a Técnica da CGDE, que acompanhou os servidores nas palestras pela região, Edinéa Barbosa.O aluno Rafael Cavalcante, da Escola Eliseu Pereira de Melo, de Palmares, estará presente como convidado, cantando a sua composição “Qual o Brasil que você quer?”. Rafael compôs a canção 24 horas antes do evento de Palmares e encantou a todos com a letra e música, que combate a corrupção e fala da necessidade de os eleitores escolherem seus representantes com base na sua consciência.

Outros estudantes também farão apresentações artísticas em Carpina, fruto de palestras do Eleitor do Futuro realizadas nos dias 16, 17 e 18 de abril na cidade e em outros municípios da região, como Aliança, Buenos Aires, Nazaré da Mata e Timbaúba. As escolas contempladas foram: Escola de Referência Joaquina Lira (Aliança), Escola de Referência Jaime Coelho (Buenos Aires), Escola de Referência Joaquim Olavo (Carpina), Escola de Referência Don Vieira e Escola de Referência Maciel Monteiro (Nazaré da Mata) e Esc. Ref. Jorn. Jáder de Andrade (Timbaúba).

O tema principal do encontro é “Exemplos de Superação”. A intenção é levar até os jovens exemplos de pessoas que superaram as adversidades, mostrando que é possível transformar a sociedade em que vivemos, fazendo com que eles possam acreditar nos sonhos, construir novas realidades e participar decisivamente das transformações sociais

Eleitor do Futuro

Idealizado em 2003, pelo então ministro do TSE, Sálvio de Figueiredo Teixeira, o Programa Eleitor e Político do Futuro promove a educação política de jovens entre 7 e 17 anos por meio de atividades pedagógicas e palestras diversas como palestras, manifestações artísticas e simulações de eleições com urnas eletrônicas. Instituído pela Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco (EJE) no ano de 2006, já atendeu mais de 50.000 jovens desde a sua implantação.