Programa Mãe Coruja Pernambucana promove atividades lúdicas e culturais em Cumaru

Para incentivar as brincadeiras tradicionais em espaços públicos e despertar nas crianças a vivência em atividades culturais, o Programa Mãe Coruja Pernambucana realiza, nesta quarta-feira (9), no município de Cumaru, no Agreste do estado, a segunda edição do projeto “Brincando na Minha Cidade”.

A ação busca promover, através de atividades lúdicas, a interação coletiva e afirmação das identidades locais entre as crianças das mulheres cadastradas no programa Mãe Coruja e famílias beneficiárias dos programas sociais, estimulando os vínculos afetivos e comunitários.

As atividades voltadas para os pequenos ocorrerão nos turnos da manhã e da tarde na praça Virgílio Heráclito, a partir das 9h, e incluem contação de histórias, teatro de marionetes, cinema de animação, e atividades esportivas lúdicas como corridas de saco, brincadeiras familiares, jogos de corda e de argolas, entre outras.

Também serão realizadas palestras voltadas para as mães e familiares das crianças, técnicos de instituições municipais parceiras, além de convidados do Canto Mãe Coruja Cumaru. Uma delas é a “Lei Maria da Penha vai às praças”, promovida pela Secretaria da Mulher de Pernambuco, com o objetivo de mostrar a importância da Lei Maria da Penha, além de ajudar a conscientizar o público sobre a necessidade de combater a violência contra a mulher, especialmente a de natureza doméstica. Outros assuntos abordados nas palestras incluem a importância da vacinação, prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e como evitar acidentes domésticos com crianças.

O Brincando na Minha Cidade é uma iniciativa do Programa Mãe Coruja Pernambucana em parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), as secretarias de Cultura, e de Turismo, Esportes e Lazer do Governo de Pernambuco. Nesta segunda edição, o evento também conta com o apoio da Secretaria da Mulher do Estado, da Prefeitura Municipal de Cumaru (secretarias de Cultura, Saúde, Educação e Ação Social), e de representantes do Conselho Tutelar, Pastoral da Criança e escolas públicas e particulares.