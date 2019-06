Programa noticiário é destaque em Tracunhaém

Estreou na Rádio Tracunhaém FM 98.5 o Programa Pernambuco em Pauta, ancorado pelos comunicadores Fernando Soares e Vida do Bairro Novo. Com um formato noticiário diário, de segunda a sexta-feira, o programa é apresentado das 12h às 14h e tem atraído a audiência dos ouvintes nas cidades de Tracunhaém e Carpina.

Em pauta, conteúdos que variam entre fatos policiais, política, economia, educação, os principais fatos do cotidiano e entretenimento.

Formam ainda a equipe do programa o repórter esportivo Domingos Silva, que traz o resumo esportivo local e dos principais clubes de Pernambuco, Josenilda Moura, que participa diretamente da cidade de Palmares e faz um balanço dos principais fatos que foram destaque no noticiário, e também o blogueiro Elielson Lima, com o comentário político.

Na grade do Pernambuco em Pauta, o conteúdo é diversificado com fatos do âmbito nacional e local, sempre com a interação de vários repórteres com conteúdo exclusivo. Os ouvintes participam através das ligações e redes sociais e interagem comentando os fatos e sugerindo as pautas.

A redação do Pernambuco em Pauta funciona no Estúdio Independência 2, no Bairro Novo, em Carpina. A Rádio Tracunhaém FM está localizada à Rua Alberto Coutinho, no centro de Tracunhaém. A emissora também disponibiliza o aplicativo “TRACUNHAEM FM PE”, no Play Store. O ouvinte pode interagir pelos números: (81) 98528-1225/ 98904-5804 (WhattsApp).

O Programa Pernambuco em Pauta tem uma liderança consolidada e a sua programação é planejada para contemplar o ouvinte e agregar maior conteúdo. Com uma pauta mais atrativa e consistente, a proposta visa ampliar ainda mais o alcance da emissora que tem investido em uma grade bem diversificada.