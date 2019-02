Programação de Carnaval em Nazaré da Mata

A Capital Estadual do Maracatu divulgou a programação para o Carnaval 2019. Os festejos iniciam no dia 1º de março. Confira:

SEXTA- 01/03 – BLOCOS

05.30h TREINANDO NA FOLIA

Saindo Academia das Cidade

09h BLOCO PÓ DE GIZ

Saindo da Secretaria Municipal de Educação em direção a GRE, com a ORQUESTRA CAPA-BODE

09h BLOCO FARRAPO HUMANO

Saindo da Escola Dom Carlos Coelho até a GRE

10h BLOCO DA SAÚDE

Saindo da Secretaria de Saúde até a GRE , voltando com o carnaval dos Estudantes

10h BLOCO HEC NA FOLIA

Saindo ao lado do hospital até a praça do frevo

11h CARNAVAL DOS ESTUDANTES

Saindo da Praça da GRE, com Trio Elétrico e BANDA BRILHANTE

16h BLOQUINHO DO QUINTAL – INFANTIL

Saindo da Avenida Tiradentes

20h BLOCO DO BECO DO IDA

com Fernando Ventura

20h BOI CERÂMICA MAGUARY

Saindo da casa de Beiju

20h BLOCO DAS VIRGENS DE NAZARÉ

Saindo Praça da GRE, com Trio Elétrico e BANDA MAMELUCOS

PÓLO MARACATU

21h JOEL ESTOURADO

23h STEVENNYS

SÁBADO 02/03 – PALCO ALTERNATIVO

17h Espaço cultural, com apresentações culturais e bandas da região na Praça do Estudante

BLOCOS

15h A VÉIA DE UM PEITO SÓ

Saindo Sítio de Manoel Caetano até Assentamento Camarazal

18h BLOCO ALUNO CABEÇÃO

Saindo Loteamento Edite de Moraes Coutinho com ORQUESTRA FABINHO

21h BLOCO PAPALÉGUAS

Saindo da GRE com Trio Elétrico BANDA MÁRIO LOVE, o fenômeno do Pagodão da Bahia

PÓLO MARACATU

21h RODRIGO RAPOSO

Apresentação REI e RAINHA

23h RR ELÉTRICO

DOMINGO – 03/03 – BLOCOS

05h BLOCO ESTRELA DO AMANHECER

Saindo da Churrascaria Pôr do Sol com a Banda Pau e Cordas

07h FOLIA NA ZONA RURAL

Frevo e Folia na comunidade do Engenho Camarazal com Orquestra de Frevo FABINHO

09h BLOCO FORMIGA LAMBENDO AÇÚCAR

Saindo da Rua G, n.º 45, no Loteamento Celpe

09h BOI CERÂMICA MAGUARY

Saindo de sua Sede na casa de Beiju

09h BLOCO CHAMA NA BOTA

Praça do Frevo com Paredão

09h BLOCO MAMÃE EU QUERO

Saindo Travessa Prof. Américo Brandão

10h AS CATRAIAS DE CAMARAZAL

10h BLOCO INIMIGO DA RESSACA

Saindo no Espaço Os Monteiro (R. Odilon Estevão da Paz – Sertãozinho) com STEVENYS & CIA e MISTURA SAMBA e PAREDÃO DO SOM

10h BLOCO JUÁ EM FOLIA

Saindo da Praça Escrava Ana Rosa, com TRIO ELÉTRICO E BANDA STEVENYS

11h BLOCO OS CANALHAS NA VAGEM

Saindo Rua Antônio de França Correia de Souza

11h AS CATRAIAS DO ALTO DA SANTA

Saindo do Alto da Santa

11h BLOCO NAZA CORAL

Concentração na quadra do Dom Vieira com VIEIRA ELÉTRICO/ JOEL CANTANDO FREVO/MC CEGO ABUSADO E ORQUESTRA

12h BLOCO EQUIPE SEM FUTURO

Saindo da Rua Valfredo Ferreira lima – Juá

14h BLOCO ARRASTÃO DO POVO

Saindo da Praça da GRE com TRIO ELÉTRICO E BANDA HIT DO POSTO

17h BLOCO LÍRICO MELODIA

Saindo da Praça da GRE em direção a Praça do Frevo

17:30h JACARÉ EM FOLIA Saindo do Bairro do Sertãozinho com TRIO ELÉTRICO E BANDA OVERDOSE

POLO MARACATU – DESFILES

BOI SURPRESA CAMARAZAL /BOI MIMOSO/BOI MILAGROSO/BOI BURUCUTU /BONECA JANAINA/ BLOCO CARAVANA ANDALUZA /CABOCLINHO COIETES/CABOCLINHO ÍNDIO BRASILEIRO/ CABOCLINHO ÍNDIO TUPIGUARINI/ÍNDIO CANIDE BRASILEIRO/TRIBLO DE ÍNDIO CANINDÉ/MARACATU LEÃO VENCEDOR/MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA/MARACATU ÁGUIA DOURADA/MARACATU LEÃO MIMOSO/MARACATU LEÃO MISTERIOSO/ESTRELA DA SERRA /LEÃO COROADO/LEÃO DAS CORDILHEIRAS/CAMBINDA ESTRELA/LEÃO DA VITÓRIA/LEÃO TEIMOSO /ESTRELA BRILHANTE

PRAÇA DO FREVO

12h MADSON ELÉTRICO

14h VIEIRA ELÉTRICO

16h ORQUESTRA CAPA BODE

18h ORQUESTRA REVOLTOSA

20h BILÚ DOS TECLADOS

22h ORQUESTRA CAPA BODE

PÓLO MARACATU

21h CARLA RIOS

00h BANDA BRILHANTE

SEGUNDA – 04/03 – POLO MARACATU

08h MARACATU PAVÃO DOURADO/LEÃO VENCEDOR/LEÃO FORMOSO/ÁGUIA DE FOGO/CAMBIDINHA/PANTERA NOVA/LEÃO COROADO/LEÃO DE OURO/ÁGUIA DOURADA/ESTRELA DE OURO/CARNEIRO MANSO/LEÃO MIMOSO/GAVIÃO DA MATA/CARNEIRO DA SERRA/LEÃO DA FLORESTA/LEÃO DA SERRA/ÁGUIA FORMOSA/ESTRELA/ PAVÃO MISTERIOSO/ESTRELA DOURADA/ÁGUIA MISTERIOSA/ÁGUIA DOURADA/MIRIM SONHO DE CRIANÇA/CORAÇÃO NAZARENO/LEÃO MISTERIOSO/CAMBINDA NOVA/CAMBINDA BRASILERA/ÁGUIA DE OURO/LEÃO TUCANO/ESTRELA BRILHANTE/ESTRELA DA TARDE/LEÃO FORMOSO /LEÃO FACEIRO/LEÃO AFRICANO/BEIJA FLÔR

BLOCOS

09h BOI CERÂMICA MAGUARY

Saindo da casa de Beiju

09h BLOCO RAMO VERDE

Saindo de Casa de Tonho do Cavaco

09h BLOCO OS GOSTOSÕES

Saindo da Rua 15 de Novembro

10h BLOCO JUÁ EM FOLIA

Saindo da Praça Escrava Ana Rosa, com ORQUESTRA CAPA BODE e Participação da ação da Coordenadoria Municipal da Mulher em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado

10h BLOCO DOIDO É DOIDO

Quadra do colégio Dom Vieira, com EXCESSO DE BAGAGEM

10h BLOCO VARGEM NA FOLIA

Saindo da Rua Clovis de Melo

11h BLOCO PELADAS DOS AMIGOS

Saindo da churrascaria Pôr do Sol, com MAESTRO FABINHO

12h BLOCO SEGURA A MANGUEIRA

Saindo Posto Shell Tapajós até a praça do frevo

17h JACARÉ EM FOLIA Saindo do Bairro do Sertãozinho, com TRIO ELETRICO E BANDA LUARÁ

PRAÇA DO FREVO

12h Fernando ventura

14h Vieira Elétrico

16h ORQUESTRA REVOLTOSA

18h ORQUESTRA CAPA BODE

20h BILU DOS TECLADOS

22h ORQUESTRA REVOLTOSA

SHOWS

17h ALCEU VALENÇA

22h STEVENYS

00h OVERDOSE

TERÇA – 5/3 – BLOCOS

09h BOI CERÂMICA MAGUARY

Saindo da Casa de Beiju

09h BLOCO DOMINADOS NA FOLIA

Saindo do lot. Eugenio Bandeira com paredão

10h BLOCO JUÁ EM FOLIA

Saindo Praça Escrava Ana Rosa com TRIO ELETRICO E BANDA OVERDOSE

10h BLOCO CAZÁ CAZÁ

Saindo da Quadra do Dom Vieira com o cantor ALMIR ROUCHE /BILÚ DOS TECLADOS/ORQUESTRA CAPA BODE/MAESTRO FABINHO e DJ DELEGADO

11h BLOCO BAR DA PEDRA

Saindo do Restaurante Pôr do Sol

13h BLOCO I LOVE NAZARÉ

Saindo em frente ao Centro Administrativo Rua Bom JESUS.

16h BLOCO LÍRICO MELODIA

Saindo da Praça da GRE em direção a Praça do Frevo

17h JACARÉ EM FOLIA

Saindo do Bairro do Sertãozinho, com TRIO ELÉTRICO E BANDA MAMELUCOS

POLO MARACATU

10h PAVÃO VOADOR/LEÃO DAS CORDILHEIRAS ALIANÇA/ÁGUIA DE OURO/CAMÊLO MANSO/BEIJA FLÔR DE ALIANÇA/LEÃO MISTERIOSO DE GUADALAJARA/LEÃOZINHO DE ITAQUITINGA/ONÇA DOURADA/LEÃO DAS CORDILHEIRAS ARAÇOIABA/PAVÃO DOURADO/LEÃOZINHO DA SELVA/ESTRELA DA TARDE DE GLÓRIA DO GOITÁ/LEÃO DAS CORDILHEIRAS DE LAGOA DE ITAENGA/LEÃO DAS FLORESTAS/LEÃO DA SERRA/ESTRELA DA TARDE DE BARRO PRETO/LEÃO DOURADO/LEÃO DO NORTE/PINGUIM/CAMBINDA NOVA/DRAGÃO DEVORADOR/ÁGUIA DE OURO/LEÃO MIMOSO/ESTRELA BRILHANTE/LEÃO VENCEDOR DAS FLORES/PANTERA DA VILA/ PAVÃO DOURADO/CAMBINDINHA DA LAGOA/LEÃO VENCEDOR/LEÃOZINHO DAS FLORES/ÁGUIA DE FOGO/CAMBINDA BRASILEIRA/MIRIM SONHO DE CRIANÇA/CORAÇÃO NAZARENO/ESTRELA BRILHANTE DE NAZARÉ/ÁGUIA DE OURO DE NAZARÉ/LEÃO MISTERIOSO DE NAZARÉ/LEÃO TUCANO/CAMBINDA NOVA/LEÃO FORMOSO/LEÃO FACEIRO/LEÃO AFRICANO/BEIJA FLÔR DE NAZARÉ/ÁGUIA DOURADA/ESTRELA DA TARDE

PRAÇA DO FREVO

12h VIEIRA ELETRICO

14h JOEL ESTOURADO

16h ORQUESTRA CAPA BODE

18h ORQUESTRA REVOLTOSA

20h MADSON ELETRICO

22h BILU DOS TECLADOS

QUARTA – 06/03 – BLOCOS

10h BLOCO DO REI

Concentração na praça do frevo.

13h BACALHAU DO DEINHA

Saindo do Bar do Açude

SÁBADO – 09/03 – BLOCOS

11h BLOCO DOIS DE OURO EM FOLIA NA TERRA DO MARACATU

Saindo da Sede dos Ex-Alunos no Loteamento Edite de Moraes Coutinho, com ORQUESTRA REVOLTOSA