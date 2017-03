Projeto Abraçando a Escola chega em Carpina

Carpina recebeu nesta terça-feira (14), o Projeto Abraçando a Escola. Em uma parceria entre o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, o projeto leva às instituições de ensino discussões e palestras relacionadas aos conflitos presentes em nossa sociedade, utilizando a experiência de autoridades do meio jurídico. Prevenção ao uso de drogas; gravidez na adolescência; racismo, bullying e enfrentamento a corrupção, são exemplos de temas sempre debatidos no programa.

O autor do projeto, o Promotor de Justiça, Agnaldo Fenelon, destacou o objetivo e a importância de interagir com os estudantes sobre problemas sociais. “O projeto visa que todas as autoridades abracem as escolas. Atualmente, todas as escolas do país são alvos de traficantes e criminosos. Nós precisamos virar o jogo. Temos que mostrar que somos aliados e através de nosso exemplo fazer com que a criança e o adolescente ocupem seu espaço honrado de cidadão”, ressaltou.

Inicialmente, cinco escolas da Rede pública municipal, que sofrem fragilidades sociais, principalmente com o uso de drogas, receberão o projeto. Outras unidades de ensino também serão contempladas no decorrer do ano letivo. Para a Secretária de Ed ucação de Carpina, Milca Maria, através do exemplo que os jovens podem se inspirar conhecendo histórias de superação com os profissionais. “Nossos alunos devem se sentir acolhidos nas referências de pessoas que trilharam o caminho correto, o caminho da educação, de valores éticos e morais, longe das drogas e esta tarefa é de todos”, disse.

Além do Ministério Público, participaram do evento o Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, professores, diretores, líderes religiosos locais, representantes da câmara de vereadores, Conselho Tutelar e COMDICA.