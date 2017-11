Projeto Azougue: Maracatu Águia Formosa oferece três oficinas gratuitas em Tracunhaém

O “Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa” está com inscrições abertas para três oficinas gratuitas, que serão oferecidas em Tracunhaém, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Os principais objetivos são fortalecer, reconhecer e valorizar a cultura maracatuzeira de Pernambuco. Com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE), serão oferecidas as oficinas de “Rima, métrica e improviso – estimulando a formação da nova geração de mestres de maracatu” (50 vagas), “Teoria musical – estimulando a formação da nova geração de músicos” (75 vagas) e “Confecção de adereços de maracatu” (75 vagas).

Para participar das oficinas do Projeto Azougue, qualquer pessoa a partir dos 10 anos pode efetuar a sua inscrição gratuitamente pelo e-mail m.aguiaformosa@gmail.com, por telefone (81) 99169-2021 (Gil Régis) ou no primeiro dia de aula da atividade em que tiver interesse. As aulas acontecerão na sede do Maracatu Rural Águia Formosa, que fica na Rua do Rosário, 11 – Centro, em Tracunhaém. Para atingir um maior número de interessados, as vagas foram distribuídas em oito turmas, com aulas pela manhã ou à tarde.

Segundo o Mestre Maciel Salú, coordenador do “Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa”, além de fortalecer a cultura do Maracatu, a iniciativa leva outros conhecimentos para crianças, adolescentes e adultos que participam. “Os jovens têm seu tempo ocupado com as oficinas, entram em contato com os Mestres e aprendem sobre a história e o valor do Maracatu. E ainda abordamos temas como racismo, drogas e violência em meio às atividades”, explica.

A oficina de “Teoria musical – estimulando a formação da nova geração de músicos”, que será ministrada pelo Mestre Minuto, é de iniciação musical. Assim, os alunos terão os primeiros contatos as notas musicais para terem uma base e, futuramente, optarem por se dedicar a um instrumento de sua preferência. Desta forma, o público-alvo são pessoas que ainda não começaram a estudar música em sua teoria. Serão oferecidas duas turmas na segunda-feira (09h às 12h ou 14h às 17h) e uma terceira na sexta (09h às 12h). As aulas começam no dia 6 de novembro.

Já a oficina de “Rima, métrica e improviso – estimulando a formação da nova geração de mestres de maracatu” tem como foco ensinar a poesia dos mestres maracatuzeiros. Os alunos vão aprender desde a criar Sambas de Maracatu de 10, 6 ou 4 linhas, passando a entender o que é um Duelo e até mesmo sobre a importância e a função do Mestre. As aulas serão ministradas pelos Mestres Maciel Salú (Maracatu Águia Formosa) e Barachinha (Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires). Os interessados poderão escolher entre as duas turmas que serão oferecidas às terças-feiras (09h às 12h ou 14h às 17h). As aulas iniciam no dia 7 de novembro.

A oficina de “Confecção de adereços de maracatu” tem como proposta ensinar a produzir os principais elementos da vestimenta dos maracatuzeiros. Os alunos vão produzir e bordar golas, chapéus de caboclo de lança, surrão, entre outras peças. A ideia é que os interessados aprendam a confeccionar as vestes dos integrantes dos maracatus, sua própria fantasia ou até mesmo produzam peças para vender. As aulas serão ministradas por Nilson Veloso e Dona Maria, ambos do Maracatu Rural Águia Formosa. O início da atividade será no dia 8 de novembro, com turmas nas quartas-feiras (09h às 12h ou 14h às 17h) e aos sábados (9h às 12h).

O “Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa” é realizado pelo Maracatu Rural Águia Formosa, Grão – Comunicação e Cultura e Maciel Salú. A ação cultural conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE), Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo do Estado de Pernambuco. A iniciativa ainda conta com a parceria da Prefeitura de Tracunhaém.

Sobre o Maracatu Rural Águia Formosa – O Maracatu Rural Águia Formosa foi fundado em 1999 pelo Mestre Edmilson Honório em Tracunhaém. Em 2002, passou a integrar a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. Hoje, com mais de 140 integrantes, o Águia Formosa tem o desafio de pensar e estruturar ações que se concentram não apenas no campo da cultura, mas também na promoção social.

Por sua missão ampla, o Águia Formosa faz com que seu trabalho de formação com crianças, adolescentes e jovens, em sua maior parte em situação de vulnerabilidade social, seja cada vez mais abrangente. Foi com este pensamento que o grupo é considerado um dos Maracatus mais atuantes na sua cidade de origem.

Por sua força, foi convidado a participar do Festival Mundial das Artes Negras (Senegal, 2010), onde representou o Brasil e fez erguer-se a bandeira de Pernambuco. Além disso, segue com atividades durante todo o ano para a manutenção e difusão do Maracatu Rural. Durante o Carnaval, o Águia Formosa percorre todo o estado para mostrar a sua força e suas tradições.

Serviços:

Oficina: “Teoria musical – estimulando a formação da nova geração de músicos”

Ministrante: Maestro Minuto

Quando: de 06 de novembro a 19 de janeiro

Turmas:

Segundas-feiras – 09h às 12h

Segundas-feiras – 14h às 17h

Sextas-feiras – 09h às 12h

Local: Rua do Rosário, 11 – Centro, Tracunhaém|PE

Vagas: 25 alunos por turma

Público-alvo: qualquer pessoa acima dos 10 anos

Inscrições: por e-mail m.aguiaformosa@gmail.com, telefone (81) 99169-2021 (Gil Régis) ou pessoalmente; gratuitas e abertas até o 1º dia de aula ou até o preenchimento das vagas

Oficina de “Rima, métrica e improviso – estimulando a formação da nova geração de mestres de maracatu”

Ministrantes: Mestre Barachinha (Maracatu Estrela Dourada) e Mestre Maciel Salú (Maracatu Águia Formosa)

Quando: dias 07, 14, 21 e 28 de novembro

Turmas:

Terças-feiras – 09h às 12h

Terças-feiras – 14h às 17h

Oficina: “Confecção de adereços de maracatu”

Ministrantes: Nilson Veloso e Dona Maria (Maracatu Águia Formosa)

Quando: de 08 de novembro a 20 de janeiro

Turmas:

Quartas-feiras – 09h às 12h

Quartas-feiras – 14h às 17h

Sábados – 9h às 12h

