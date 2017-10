Projeto Azougue: Maracatu Águia Formosa promove sambada em Tracunhaém neste sábado

O Maracatu Rural Águia Formosa dá início às atividades do Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa com uma Sambada na Rua Padre João Ribeiro, no Centro de Tracunhaém, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco, neste sábado (21), a partir das 21h. O evento é aberto ao público e gratuito. A noite ainda contará com o show de Maciel Salú e a apresentação da Ciranda Estrela do Mestre Edmilson (presidente do Águia Formosa). Entre os objetivos da iniciativa estão a valorização e o compartilhamento de conhecimentos entre os maracatuzeiros e as novas gerações. Além da Sambada, a iniciativa promoverá outras cinco atividades até o final do ano, entre os destaques está o Curso de Teoria Musical, que será ministrado pelo Maestro Minuto.

Como uma das atividades oferecidas pelo Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa, a Sambada de Maracatu tem como proposta integrar a comunidade ao promover uma disputa de rimas entre duas nações maracatuzeiras. Neste sábado (21), sob o comando do Mestre Felype Silva, o Águia Formosa convida o Maracatu Leão Formoso de Nazaré da Mata, que será guiado pelo Mestre Pedrinho Gabriel. Durante a brincadeira, os mestres entoam suas rimas numa disputa que pode durar até o amanhecer.

Dentre seus principais objetivos, o Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa destaca a valorização do conhecimento ancestral, criando espaços para que Mestras e Mestres possam compartilhar seu conhecimento e sua história com pessoas de outras gerações; a difusão dos saberes e fazeres da Cultura Popular, sobretudo a cultura do Maracatu Rural; e o trabalho para a manutenção do patrimônio cultural imaterial de Pernambuco e do Brasil. O projeto também proporciona uma agenda de atividades que buscam influenciar de maneira positiva a vida da comunidade no seu entorno.

Por isso, além da sambada, o Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa prevê a realização de outras cinco atividades ao público: Encontro de Mestres e Poetas da Mata Norte; Curso de Teoria Musical – estimulando a formação da nova geração de Músicos; Curso de Confecção de adereços de Maracatu; Workshop de Rima, Métrica e Improviso – estimulando a formação da nova geração de Mestres de Maracatu; e a Roda de diálogo com o tema “Brincando com os mestres – uma vivência com quem faz do brinquedo sua missão”. Todas as atividades são gratuitas e terão sua programação divulgada em breve.

Segundo o coordenador do Projeto Azougue, Maciel Salú, a iniciativa é fundamental tanto para o Águia Formosa quanto para outros maracatus, pois, além do lado cultural, a inciativa também tem caráter educacional. “Através do Projeto Azougue, promovemos uma intensa troca de saberes entre jovens e os mestres mais antigos. Desta forma, temos conquistado cada vez mais a atenção do público jovem para participar das oficinas, dos cursos, das sambadas. Assim, conseguimos manter viva e seguimos renovando a cultura dos maracatus”, explica o mestre.

O Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa é realizado pelo Maracatu Rural Águia Formosa, Grão – Comunicação e Cultura e Maciel Salú. A ação cultural conta com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE), Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo do Estado de Pernambuco. A iniciativa ainda conta com a parceria da Prefeitura de Tracunhaém.

Sobre o Maracatu Rural Águia Formosa – O Maracatu Rural Águia Formosa foi fundado em 1999 pelo Mestre Edmilson Honório em Tracunhaém. Em 2002, passou a integrar a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. Hoje, com mais de 140 integrantes, o Águia Formosa tem o desafio de pensar e estruturar ações que se concentram não apenas no campo da cultura, mas também na promoção social.

Por sua missão ampla, o Águia Formosa faz com que seu trabalho de formação com crianças, adolescentes e jovens, em sua maior parte em situação de vulnerabilidade social, seja cada vez mais abrangente. Foi com este pensamento que o grupo é considerado um dos Maracatus mais atuantes na sua cidade de origem.

Por sua força, foi convidado a participar do Festival Mundial das Artes Negras (Senegal, 2010), onde representou o Brasil e fez erguer-se a bandeira de Pernambuco. Além disso, segue com atividades durante todo o ano para a manutenção e difusão do Maracatu Rural. Durante o Carnaval, o Águia Formosa percorre todo o estado para mostrar a sua força e suas tradições.