Projeto Azougue promove sambada com os Maracatus Águia Formosa e Cambinda Brasileira

Com incentivo do Funcultura, encontro acontecerá no próximo dia 30 de novembro, às 20h, no Centro de Tracunhaém. O evento é gratuito e aberto ao público

O Projeto Azougue promoverá uma sambada com o Águia Formosa e o Cambinda Brasileira, o maracatu rural mais antigo em atividade ininterrupta no País, no próximo dia 30 de novembro (sábado), às 20h, na rua Padre João Ribeiro, no Centro de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A brincadeira será comandada pelos mestres Adriano e Veronildo e ainda terá como atrações a Ciranda Bela Rosa do Mestre Bi e o som do DJ Azougue, projeto de Maciel Salú. Além deste evento, a ação, coordenada pelo Mestre Maciel Salú, realizará outras quatro atividades até o ano que vem. A iniciativa conta com Incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE).

Segundo Maciel Salú, uma das propostas do Projeto Azougue é de manter viva a tradição das sambadas dos maracatus da Zona da Mata Norte. “A sambada de maracatu é muito forte. E tenho visto cada vez mais jovens interessados. Muita gente não faz ideia, mas em muitos eventos, reunimos entre quatro, cinco mil pessoas. E isso é uma prova do quanto a nossa cultura é importante. Todos que fazem parte ficam muitos felizes com a realização e com esse apoio e incentivo do Funcultura”, explica o coordenador da iniciativa.

Por isso, o Projeto Azougue, realizado pelo Maracatu Águia Formosa, traz o Cambinda Brasileira, que foi fundado em 1918, no Engenho Cumbe, em Nazaré da Mata, onde permanece até hoje. “Essa participação é muto importante por este ser o mais antigo em atividade. E, para mim, tem um motivo a mais, pois este foi um dos primeiros maracatus em que o meu pai, o Mestre Salustiano, começou a brincar como o personagem Catita. Além disso, vamos promover o repasse da tradição dos mestres da velha guarda para a nova geração. Temos muitos envolvidos, cantando, dançando, tocando instrumentos. Muitos mestres novos estão surgindo e é preciso essa troca com quem já está há mais tempo nessa luta”, conta Maciel Salú.

O Projeto Azougue ainda promoverá, pela primeira vez da iniciativa, que chega à sua quarta edição, uma Oficina de Cavalo Marinho, além do Encontro de Mestres e Poetas da Mata Norte, Curso de Iniciação Musical – Prática em Conjunto, e quatro Rodas de diálogo com o tema “Brincando com os Mestres – uma vivência com quem faz do brinquedo sua missão”, que serão realizadas em diferentes escolas de Tracunhaém. Todas as atividades são gratuitas.

Incentivo Funcultura – O Projeto Azougue – Maracatu Rural Águia Formosa trata da manutenção e estruturação do Águia Formosa como entidade cultural. A inciativa faz referência à atuação do grupo como organismo social atuante na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A manutenção do Maracatu Rural Águia Formosa conta com Incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE), através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Governo de Pernambuco.