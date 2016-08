Projeto com Mamulengos aproxima estudantes da cultura carpinense

Em março de 2015, o Teatro Popular de Bonecos passou a ser considerado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial pela sua originalidade e tradição, repassada de mest res para discípulos, de pai para filho. Carpina é popularmente conhecida como a “Terra dos mamulengos” e recebeu na última semana o projeto A Flor do Mamulengo, executado pelas professoras de língua portuguesa Joice Mariane Andrade Cruz Borba, Joseane Rocha e Maria José de Barros. A iniciativa é financiada pela Funcultura.

O projeto surgiu após uma pesquisa que durou um ano e meio sobre a produção de mamulengos da região da Mata Norte, os mestres mais relevantes e as contribuições para a cultura popular. No projeto, as professoras levam para sala de aula o resultado deste estudo por meio de palestras e oficinas. Duas escolas da rede estadual recebera m este projeto: na terça-feira (23), a Escola Aluísio Germano, e na sexta-feira (26), foi a vez dos estudantes da Escola José de Lima Júnior serem beneficiados com as atividades propostas.

“Só de ver os olhinhos brilhando já nos alegra. Os estudantes não estão acostumados a ver a cultura tão presente no dia a dia, só vemos apresentações de mamulengos em feiras típicas ou em palcos marginais de apresentações culturais. O projeto visa levar adiante a nossa cultura e aproximá-la dos jovens”, afirma a professora de língua portuguesa, Joseane Rocha.

Os estudantes da Escola Aluísio Germano homenagearam Miro, um dos maiores nomes do município de Carpina como artista e bonequeiro, em um projeto que já ocorria paralelo ao A Flor de Mamulengo. Além disso, também foram realizadas apresentações culturais e a apresentação da pesquisa que deu início ao projeto. Na sexta-feira (26), os estudantes da Escola José de Lima Júnior realizaram uma oficina de bonecos e puderam apreciar a arte com a exposição dos bonecos confeccionados por Miro, além de apresentações culturais.