Projeto cria semana voltada para a Lei Maria da Penha em Limoeiro

A partir do mês de agosto deste ano, o município de Limoeiro contará com uma semana de atividades voltadas à conscientização da população para proteção das mulheres. A ação é fruto de um Projeto de Lei aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores. Os casos de violência contra a mulher cresceram nos últimos anos, apesar da existência da Lei Maria da Penha. Segundo levantamento realizado pela delegacia regional de Limoeiro, as ocorrências de agressão acontecem com maior frequência entre casais, nos finais de semana, em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas.

O autor do projeto, vereador Marcos Sérgio (PSD), detalhou que a lei, quando sancionada pelo prefeito João Luís (PSB), deverá ter a semana trabalhada, principalmente, nas escolas de todas as redes. O objetivo, segundo o parlamentar, é envolver os estudantes, que muitas vezes presenciam os atos de violência dentro de casa. Ações em outros segmentos da sociedade também estão no plano de trabalho, a exemplo de palestras com profissionais que atuam na área de proteção da mulher. Marcos citou que as secretarias de Educação e de Desenvolvimento e Cidadania, além da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres vão trabalhar de forma integrada.

*Blog do Agreste