Projeto da Compesa chega a alunos de Paudalho

Mais de 350 alunos da Escola Municipal de Guadalajara, no município de Paudalho, receberam o projeto da Compesa, de educação ambiental. Com a temática “Preservação dos Mananciais e o Tratamento da Água”, o órgão, através da sua Gerência de Mobilização Social (GMS), realizou palestras, dinâmicas e jogos educativos, onde os estudantes aprenderam conceitos importantes e práticas sustentáveis para o uso racional da água.

Segundo as informações, a localidade acaba de ser contemplada com a ampliação do sistema de abastecimento de água que beneficia 10 mil pessoas. O Governo do Estado investiu, através da Compesa, R$ 4 milhões na obra. O trabalho de educação ambiental promovido junto a crianças e adolescentes possibilita a formação de multiplicadores socioambientais perante suas famílias e núcleos de convivência. Como parte do seu compromisso socioambiental, a Compesa investe em ações constantes de educação ambiental, pensadas a partir das especificidades de cada região, a fim de contribuir com a preservação dos recursos hídricos e a valorização da infraestrutura do saneamento.

Saiba Mais – A obra implantou um sistema de captação, por meio de flutuante, a partir da Barragem do Goitá – localizada entre as cidades de Paudalho e São Lourenço da Mata – até a estação elevatória. O sistema ainda é composto por um reservatório (300 mil litros de água) e uma adutora de água bruta, com 4,6 quilômetros de extensão, que transportará água da estação elevatória até a Estação de Tratamento de Água que foi implantada no distrito e tem capacidade para tratar 22 litros de água por segundo. Para complementar a rede existente em Guadalajara, foram assentados 8,6 quilômetros de tubulações.

*Com informações – Compesa

Imagem: Reprodução