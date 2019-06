Projeto Educação Escoteira será realizado no próximo sábado (08)

Anualmente os Escoteiros do Brasil realizam uma edição do EducAÇÃO ESCOTEIRA, o evento tem como principal objetivo apresentar o Movimento Escoteiro para estudantes, dando a oportunidade para crianças e adolescentes vivenciarem a atividades educativas entrelaçadas a proposta do Escotismo.

Será um dia bem divertido e com muito aprendizado, atraindo escoteiros e estudantes para as escolas, onde o EducAção Escoteira se desenvolverá seguindo o tema anual “Escotismo – uma Aventura Saudável”.

Em 2019 o 3° EducAÇÃO ESCOTEIRA nos meses de maio e junho, sempre nas escolas próximas as Unidades Escoteiras Locais. O potencial é que mais de 1.200 estabelecimentos de ensino sejam impactados pela ação dos Escoteiros do Brasil.

O 96º Grupo Escoteiro Brantmeesters realizará o EducAção Escoteira no sábado 08 de junho, das 8h às 11h, no Centro Educacional Solar do Saber, sito a Rua Siqueira Campos, 88, Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes.

Participe e saiba como o escotismo auxilia no aprendizado e desenvolvimento escolar.

Confira mais informações sobre o 3° EducAÇÃO ESCOTEIRA na Facepage: 96º Grupo Escoteiro Brantmeesters.

