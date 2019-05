Projeto faz com que jovens de Vicência aprendam a tocar a sanfona dos 8 baixos

Com incentivo do Governo de Pernambuco, através do Funcultura, alguns jovens do município de Vivência, na Mata Norte do Estado, passaram os últimos seis meses tendo aulas sobre a sanfona de oito baixos no Museu Comprido, ponto de cultural localizado na região.

Nesta terça-feira (21), às 14h, estes alunos estarão juntos para o encerramento do projeto No fole dos 8 baixos, que será realizado no Museu Poço Comprido e com a presença das escolas municipais de Vicência envolvidas. Na ocasião, haverá entrega de certificados e outras atividades.

No fole dos 8 baixos é um projeto que tem o objetivo de ampliar a formação da musicalidade da sanfona de 8 baixos para alunos que têm algum conhecimento deste instrumento, moradores da Vila Murupé e cidade de Vicência. Ao todo foram 120 horas de aulas ministradas pelo instrutor Baixinho dos 8 Baixos, (Aldo Lourenço Guerra), músico natural da Vila Murupé.

sua terceira edição, com incentivo do Funcultura pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa foi promovida pela Associação dos Filhos e Amigos de Vicência (AFAV), que há 20 anos atua no resgate da cultura local, e do Museu Poço Comprido, onde foram realizadas as aulas.

Todos os participantes são moradores de Vila Murupé e da cidade de Vicência, entre crianças e adolescentes, que estudaram com sanfonas adquiridas na primeira edição, com apoio da Unesco/Criança Esperança.