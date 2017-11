Projeto garante documentos gratuitos para moradores de Lagoa do Carro

O Governo do Estado, através do programa Balcão de Direitos, realiza neste sábado (18) a emissão gratuita de documentos, no horário das 8h às 12h, na Secretaria da Mulher. Rua Maria de Fátima s/nº, Centro. A ação é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), executada através da Executiva de Direitos Humanos (SEDH).

A população poderá solicitar 2ª vias de registros de nascimento, casamento e óbito. É preciso apresentar a certidão antiga ou xerox, ou até mesmo o Registro Geral (RG). A ação é uma parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco e com o Programa É Meu Direito.

POSTO FIXO - O Balcão de Direitos também emite documentos gratuitamente no posto fixo, situado na Praça Arsenal da Marinha, s/nº- Bairro do Recife. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das14h às 17h. O agendamento do serviço e a obtenção de outras informações devem ser realizados através do telefone (81) 3182-7654 ou 3182-7642.