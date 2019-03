Projeto Gosto Muito Artesanato inicia atividades em Condado

Teve início na tarde da última segunda-feira (11) o Projeto de Formação e Capacitação, Gosto Muito Artesanato. Com incentivo do Governo de Pernambuco, através do Funcultura , e apoio logístico da Prefeitura Municipal , o projeto contempla oficinas teóricas e práticas para artesãos do município de Condado, localizado na Mata Norte do Estado.

A abertura do projeto que tem como proponente a produtora cultural e brincante da cultura popular, Elisangela Barbosa, conta com uma equipe de oficineiros com experiência em produtividade do artesanato com foco na sustentabilidade, cultura popular, comunicação, além de artesãos experientes na arte do barro e fibra da bananeira, sendo essas técnicas parte das oficinas práticas do projeto. Estas oficinas acontecerão em visitas aos municípios de Tracunhaém e Vicência, numa troca de saberes com mestres convidados.

No total 45 artesãos estão participando do projeto que acontece na Casa Cultural Zé Cabeção , centro de cultura do município e espaço de resistência da cultura condadense. Você confere nas imagens o início deste projeto, com a Oficina Gosto de Produzir, mediada por Andréa Siqueira e participação do arte educador José Mário que trouxe para os artesãos informações importantes e contato com elementos da cultura popular local.