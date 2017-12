Projeto IDEIA da Sempetq capacita empreendedores da Mata Norte de Pernambuco

O Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor Individual e Autônomo (IDEIA) da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação do Governo de Pernambuco (Sempetq) concluiu, na última quinta-feira (14), dois cursos de capacitação profissional nos municípios de Itaquitinga e Goiana, na Mata Norte do Estado.

Garantindo a qualidade higiênico-sanitária, a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária e o combate às Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), em Itaquitinga, 18 potenciais empreendedores foram capacitados para as Boas Práticas de Higiene em Manipulação de Alimentos. Já em Goiana, o curso de Doces e Salgados para Festas certificou 22 participantes para empreender no mercado local.

“O curso (Boas Práticas de Higiene em Manipulação de Alimentos) foi muito importante não apenas para mim, mas para todos que trabalham no setor gastronômico do nosso município. Pude aperfeiçoar meus conhecimentos e aprendi muitas coisas que ainda não sabia. Agora estou certificado e posso oferecer um produto melhor para meus clientes. O Projeto IDEIA chegou na hora certa”, comemorou o empreendedor Edjailson Santos, 26 anos.

Durante o último dia de aula, as turmas de Itaquitinga e Goiana assistiram a uma palestra voltada para a importância do empreendedorismo, atendimento ao cliente e marketing digital e formalização do MEI ministrada pelo coordenador do Apoio Técnico da Micro e Pequena Empresa, Felipe Ribeiro.

“Não adianta apenas vender um bom produto, o cliente também precisa ser bem atendido. Um bom atendimento, produto de qualidade e o preço justo devem andar juntos”, ressaltou Ribeiro. Com essas palavras, explicou a importância que o empreendedor deve dar para o atendimento ao cliente durante a palestra que também abordou as formas corretas de divulgar a marca do produto, construir um plano de negócios e promoções que podem ser o diferencial na concorrência.

O curso do IDEIA renovou a esperança de pessoas como Uedja Trajano, 36 anos, em um novo horizonte profissional a partir dos temas abordados durante as aulas como a importância da formalização. Com os novos conhecimentos, Uedja se animou a criar coragem para montar o seu próprio negócio.

“Sempre trabalhei no ramo administrativo, mas agora que concluí o curso de Doces e Salgados para Festas do Projeto IDEIA decidir montar meu próprio negócio e começar a empreender a partir do próximo mês. Vi nesta capacitação a oportunidade de combater o desemprego e sair da crise econômica. Goiana precisa de investimentos na capacitação profissional e essa oportunidade chegou na hora certa”, celebrou a futura empreendedora Uedja Trajano.