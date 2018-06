Projeto incentiva a produção da farinha de mandioca em Feira Nova

O prefeito de Feira Nova Danilson Gonzaga (PSD), lançou na tarde da última segunda feira (11), o Projeto Sou Feira Nova, Sou Terra da Farinha”, juntamente com o Sebrae e a AD Diper – Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco que são parceiros imediatos do projeto. Cerca de mil pessoas participaram do evento na Quadra Poliesportiva, no centro da cidade.

O projeto tem como objetivo a reestruturação da produção de Farinha de Mandioca no Município de Feira Nova, localizado no Agreste Setentrional Pernambucano.

Os investimentos totais da iniciativa chegam ao montante de R$ 330 mil. O intuito do projeto é trabalhar todos os agentes envolvidos na cadeia produtiva da farinha, do produtor rural por meio da reestruturação das casas de farinha e montagem de uma cooperativa entre os principais produtores da região; até das raspadeiras que receberão cursos de segurança no trabalho e na manipulação de alimentos. Em paralelo, a prefeitura do município também auxiliará no projeto por meio da entrega de equipamentos API e a implementação do Reniva, que consiste na rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária para a plantação.

A partir da parceria da agência com o Sebrae ocorrerão treinamentos e acesso a consultoria nas áreas de: socioativismo, empreendedorismo, financeiro, contábil, fiscal, tributária, administrativo, negociação, comercialização, estoque, marketing e qualidade. Além disso também será realizada uma oficina para a produção de farinha saborizada.

A estimativa é que, entre o público beneficiado, estejam cerca de 100 produtores rurais, 200 raspadeiras e 10 casas de farinha. O acompanhamento ocorrerá por cerca de um ano, e espera-se que ao final seja montada uma cooperativa entre algumas casas de farinha.

Para a cooperativa será criada uma marca coletiva, identidade visual, registro e patente, rotulagem e código de barras para os seus produtos, gestão de resíduos sólidos das cooperativas e construção de um site.

Na solenidade de lançamento do projeto houve a distribuição de kits para as raspadeiras, apresentação cultural com um grupo da terceira idade e a ciranda com o mestre Anderson, de Nazaré da Mata.

*Crédito das fotos: Gilmar Santos