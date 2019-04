Projeto Karatê para Todos realiza 1º exame de faixa em Lagoa do Carro

A cidade de Lagoa do Carro promove o primeiro exame de faixa do Projeto Karatê para todos. O evento acontece no próximo sábado (13), na Escola Professor Dagoberto Lobo, a partir das 9hs. Na ocasião, os aprovados receberão as faixas de graduação.

O Projeto Karatê para Todos é realizado como forma de inclusão social e esportiva de crianças, adolescentes e adultos, que estão em situação de risco social, uma vez que a situação econômica deles impede de terem uma formação educacional complementar.

As aulas acontecem aos sábados, no horário das 9h às 11h30, no Clube Nacional de Lagoa do Carro. O projeto Karatê para Todos é realizado pela Academia Carvalho de Karatê Shotokan- Sensei Francimar Carvalho e tem o apoio da Prefeitura de Lagoa do Carro, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto.

O objetivo é criar oportunidades para que crianças, adolescentes e adultos despertem o interesse pela atividade esportiva, contribuindo com uma educação complementar, como característico das artes marciais, incentivando-as a serem cordiais, dinâmicas, buscando serem vencedoras em seus desafios e metas, e incentivando o estudo como forma de crescimento individual.

Através da prática do Karatê, os alunos alcançam o crescimento e desenvolvimento harmônico, o desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, o desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade.