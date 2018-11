Projeto leva serviços de cidadania à população rural de Carpina

Nesta terça-feira (20), a Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), realizou a 1ª edição do “Viva a Comunidade!”. O projeto leva diversos serviços de cidadania para a população de localidades da Zona Rural, afastadas do centro urbano do município. Nos Mutirões são oferecidos corte de cabelo, palestras sobre violência contra mulher, empreendedorismo, direitos da juventude e outras atividades.

As primeiras comunidades atendidas foram Caraúbas Torta e Caramuru. De acordo com a gestora da pasta, Marta Guerra, a ideia foi desenvolvida por todos os coordenadores buscando atingir a comunidade da melhor forma. “Nós vimos a necessidade de aumentar o contato dos moradores das localidades rurais com nossos serviços. Cada coordenador separou e ofertou os principais serviços de seu setor. A juventude levou o ID Jovem, a Sala do Empreendedor trouxe palestras, a Coordenadoria da Mulher prestou orientações e ofereceu corte e escova de cabelo, assim atendemos as comunidades mostrando o potencial de nossos serviços”, disse.

Também foram realizadas diversas inscrições no Cadastro Único do Governo Federal (CaDúnico), Bolsa Família e outros programas sociais. A ação será contínua e atenderá outras comunidades carpinenses, nos próximos meses. Esta primeira edição foi desenvolvida em parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social, Sec. de Educação e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDICA).