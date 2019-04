Projeto Prefeitura nos Bairros de Carpina é apresentado em Congresso de Secretarias Municipais

Carpina está participando da 3ª edição da Mostra Pernambuco aqui tem SUS, uma iniciativa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco (COSEMS-PE). O evento acontece na cidade de Gravatá, realizando a apresentação de práticas exitosas desenvolvidas em diversos municípios, através da troca de experiências entre os gestores.

Mais de 70 trabalhos foram inscritos, com 51 deles sendo escolhidos para a mostra, entre eles, Carpina, cujo tema apresentado foi “Implantação da Ação Prefeitura nos Bairros: Impacto da Saúde no Território Através da Articulação em Rede”.

Representando o município, estiveram presentes a Secretária de Saúde, Jacilene Silva, a Coordenadora do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), Nayara Santana, o Coord. de Planejamento, José Carlos, e a Coord. de Regulação, Almerita Ferreita.

“Estamos aprendendo muito com todas as experiências trazidas por outros municípios. É notório que quando o trabalho é feito com empenho e dedicação as coisas funcionam melhor, as ideias fluem e a população é diretamente beneficiada. Voltaremos para Carpina carregados de ideias para melhorar ainda mais a saúde de nosso município, tanto em estrutura quanto em mapeamento e atendimento”, disse a Sec. de Saúde, Jacilene.

O projeto “Prefeitura nos Bairros” teve início em agosto de 2018 e tem gerado resultados positivos quanto nos bairros por onde passa. Com ações direcionadas à comunidade local, diversos serviços de todas as secretarias municipais são realizados em formato de mutirão, possibilitando que a população resolva problemas com IPTU, obras, Assistência Social e até atendimentos médico, sem ir a sede da prefeitura ou postos de saúde.

A Mostra é realizada dentro do XI Congresso de Secretarias Municipais de Saúde que vai até o dia 11 de abril, no Centro de Convenções do Hotel Portal de Gravatá.