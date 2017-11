Projeto usa a fotografia como um instrumento de inclusão social

A fotografia é uma ferramenta para a construção social, resgate cultural e a construção de um olhar crítico sobre a realidade. Com este objetivo produtores culturais da Mata Norte estão promovendo a inclusão social através do Projeto Um Novo Olhar. A proposta abrange duas regiões de atuação a Mata Norte e a Região Metropolitana por meio de um curso de fotografia básica, ministrado pelo fotografo Anderson Eduardo, de Aliança. Profissional premiado internacionalmente e com uma vasta experiência na área.

O projeto teve início em maio de 2017 com a primeira turma formada no município de Lagoa do Carro. Foram ministradas aulas teóricas e práticas sobre como manusear equipamentos de uso fotográfico, enquadramento, capitulação de imagens. A proposta é qualificar pessoas que tem interesse em se tornarem profissionais na área de fotografia.

A segunda etapa do projeto está sendo realizado no Salão de Umbanda Castelo de Iansã, na comunidade de Nova Tiúma, no município de São Lourenço da Mata. Participam do curso jovens em situação de vulnerabilidade social. A culminância acontece no próximo sábado (04), a partir das 9hs. Na programação estão previstas uma retrospectiva do curso, confraternização e a entrega dos certificados.

Em Lagoa do Carro, a turma fez a cobertura do desfile da coleção Tapetes da Lagoa, na Fenearte e em Nova Tiúma as aulas praticas foram as margens do Rio Capibaribe.

O Projeto Um Novo Olhar é financiado pelo Funcultura e tem como proponente a professora Maria José de Barros. Formam ainda a equipe Joseane Rocha, Maria José Barbosa, Priscilla Rocha e Anderson Eduardo.