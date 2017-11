Proposta para pagamento de 14º salário para professores de Vicência

Como bonificação pelo aumento nos índices educacionais no município de Vicência os professores efetivos da rede municipal poderão receber o 14º salário. A proposta apresentada pelo executivo municipal será apreciada na Câmara de Vereadores para a aprovação.

No ano de 2016, Vicência se destacou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e no Índice de Desempenho da Educação de Pernambuco (IDEPE), além do avanço no número de alunos matriculados em 2017.

Segundo a proposta o pagamento do 14º salário será através de abono, como prêmio de incentivo. Corresponde portanto a um salário base do professor com vínculo efetivo, sendo pago até o final do exercício do ano letivo de 2017, após o pagamento do 13%º salário e sem desconto previdenciário.

A iniciativa foi comemorada pelos educadores que consideraram uma conquista para a classe. Aproximadamente 400 profissionais serão beneficiados.