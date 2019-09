Prorrogadas as inscrições para o concurso da Prefeitura do Cabo

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho/PE prorrogou o período de inscrições para o Concurso Público para provimento de 737 vagas efetivas até o dia 27 de setembro de 2019.

As vagas estão distribuídas entre 94 cargos em diversas áreas de atuação de Nível Médio, Técnico e Superior.

Os salários são de R$ 998,00 até R$ 11.406,43.

De acordo com a prorrogação, o candidato poderá, por meio do site do IBFC – www.ibfc.org.br, inscrever-se até o dia 27 de setembro de 2019 e acessar o Edital de Abertura no qual se encontram todas as informações relativas ao certame, como os requisitos mínimos para ingresso e, conteúdo programático exigido para cada cargo.

O valor de inscrição será de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para os cargos de Nível Médio/Técnico e de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) para os cargos de Nível Superior.

Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento de modo a efetivar sua inscrição.

