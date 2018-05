Protesto dos caminhoneiros prejudica moradores na Mata Norte

A mobilização nacional dos caminhoneiros, contra o aumento do preço do diesel, que já chega ao quarto dia, vem prejudicando o cotidiano dos moradores da Mata Norte de Pernambuco.

Na manhã desta quinta- feira (24) foram suspensos os serviços de transporte universitário intermunicipais e o de pacientes para Recife, em algumas cidades.

Ocorreu ainda um bloqueio na BR408, no trecho da comunidade de Guadalajara, em Paudalho. Manifestantes bloquearam as duas vias e atearam fogo em pneus. A rodovia já foi liberada. Em Aliança, um grupo de taxistas juntamente com os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloquearam ateando fogo em pneus a estrada local.

Outro agravante é a falta de combustíveis. Em Carpina, por exemplo, dos oito postos de gasolina apenas dois ainda continuam abastecendo. Com a demanda de motoristas de outras cidades a previsão é que ainda nesta manhã os atendimentos sejam encerrados. Em outras cidades os postos estão fechados por falta de combustíveis para revenda.

A Prefeitura de Glória do Goitá, através de suas Secretarias de Educação e Saúde, suspendeu as aulas na Rede Municipal de Ensino, na cidade, distritos, povoados, vilas e zona rural. A suspensão é temporária e ocorre por falta de combustíveis nos postos para abastecimento dos veículos.Apenas os serviços essências e de urgência como ambulâncias, continuam funcionando normalmente, enquanto houver combustível.

Em Carpina, o transporte universitário para todas as rotas intermunicipais ficou suspenso no período da manhã. “A Prefeitura de Carpina, através da Secretaria de Educação, aguardará o desdobramento da paralisação e, assim que possível, terá o serviço de transporte universitário normalizado”, informa a nota. Apenas o transporte escolar para estudantes dentro do município funcionará normalmente.