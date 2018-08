Protestos fecham via na Zona da Mata e Recife

Integrantes de movimentos sociais realizam uma série de protestos nesta sexta-feira (10), no trecho da BR 408 em Guadalajara, Paudalho, e no trevo de Itaquitinga, em Nazaré da Mata. Houve ainda o registro de bloqueio de trechos de avenidas e rodovias no Grande Recife.

Os protestos são promovidos pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e pelo Movimento de Luta Popular (MLP) e foi denominado Lula Livre.