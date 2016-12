Quadrilha de assaltantes é desarticulada em Carpina

A Polícia Militar conseguiu prender quatro assaltantes nesta terça- feira (27), em Carpina. O grupo armado assaltou uma farmácia no centro do município, ameaçando funcionários e clientes, e fugiram em um veículo modelo Corsa Classic de placa PGL 5813. Na saída da cidade abandonaram o veículo e adentraram em uma oficina, fazendo de reféns os funcionários.

A PM efetuou as prisões de João Flávio da Silva, 35 anos, José Aldecy de Albuquerque, José Igor Pereira da Silva, 19 anos, moradores do município de São Lourenço da Mata, e Flávio Sebastião de Lima, 21 anos, de Paudalho. O grupo desde a semana passada vinha praticando assaltos em Carpina.

Com a quadrilha foi encontrado uma espingarda cal 12 com um cartucho pinado e um revólver cal 32 com cinco munições pinadas. Todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido foram encaminhados a DP local e autuados em Flagrante.