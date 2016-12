Quadrilha explode agência do Banco do Brasil em Belém de Maria

Segundo informações do Batalhão de Palmares (10°BPM). Cerca de 10 a 15 homens chegaram na madrugada, desta quarta- feira (21), em Belém de Maria (zona da Mata Sul) e explodiram o cofre do Banco do Brasil.

Antes, a quadrilha disparou vários tiros para o alto e contra viaturas que estavam estacionadas em frente ao destacamento da PM. Na fug a houve perseguição policial contra os bandidos. Nas proximidades de Brejinho, Distrito de São Benedito do Sul, um dos acusados foi baleado e socorrido ao Hospital Regional de Caruaru. Um helicóptero da SDS deu apoio a ação do comando do 10º BPM.