Quando uma dor DE dente não é uma dor NO dente!

Como diz o ditado popular: “Nem tudo o que parece ser realmente é”. Não é raro algumas pessoas relatarem dores nos dentes inferiores e/ou superiores após sentirem algum tipo de “aperto” na região do coração. Também é muito comum ouvirmos queixas de dor na face e nos dentes simultaneamente a um desconforto no estômago, na nuca ou na parte inferior do ombro e braço esquerdos.

O que, num primeiro momento, pode parecer resultado da “coincidência” de fatos isolados, na verdade pode ser o “disparo de um alarme” que algum Mal maior está por trás disso!

Muitos cirurgiões-dentistas ainda desconhecem o fato de que esses desconfortos podem fazer parte da reação reflexa da Angina Pectoris ou do Infarto do Miocárdio Agudo!

E o que é seria isso? A Angina Pectoris é um tipo de dor que se inicia no peito e se estende para o braço, nuca e face (dentes), diante de situações de esforço físico, emoções fortes ou mesmo sem uma causa aparente. A angina decorre da diminuição do sangue que passa pelas artérias que irrigam o músculo cardíaco. Se a pessoa com angina insistir no esforço e a dor aumentar pode significar que a angina progrediu para o estágio mais grave da doença: o Infarto do Miocárdio.

FIQUE ATENTO: Nem sempre a angina aparece em sua forma clássica e a literatura científica está cheia de relatos de casos em que um dos primeiros sinais da doença foi uma dor aguda na face ou nos dentes, que pode inadvertidamente confundir tanto o paciente quanto o dentista, levando a tratamentos desnecessários de dentes ou da ATM e, muitas vezes, retardando perigosamente a ida a um cardiologista.

ALERTA GERAL: O quadro clássico de dor no peito, que irradia para o braço esquerdo, é muito comum até os 60 anos, mas 50% dos idosos, diabéticos e mulheres podem apresentar sintomas menos comuns.

Portanto, diante de um quadro de dor na face, o cirurgião-dentista tem “obrigação” de realizar um apurado exame clínico e radiográfico nos dentes da região onde a dor é acusada, assim como fazer a aferição da Pressão Arterial e do Pulso Radial, devendo considerar a possibilidade de estar diante de uma dor reflexa (ou referida) – àquela cuja a causa se encontra num órgão distante do local onde se manifesta, como por exemplo no coração.

Em caso de confirmação para a dor reflexa, o dentista deverá encaminhar imediatamente o paciente para a Emergência de um Hospital.

SAMU: 192

Fica a dica!

