Quarto suspeito de envolvimento em morte de Goiana é preso

O quarto suspeito de envolvimento no assassinato de Edvaldo José Valença da Silveira Neto, de 21 anos, ocorrido no dia 10 de agosto, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (5), em Campina Grande, na Paraíba. Foragido da Justiça desde o dia 18 de agosto, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Goiana.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, Tiago Gomes da Silva, de 31 anos, teria alugado o veículo utilizado na ação criminosa. A prisão preventiva do homem havia sido decretada pela Justiça de Goiana. A reportagem busca o contato do advogado de defesa dele, mas não obteve êxito.

Entre os suspeitos de envolvimento no crime, estava um detento do Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, apontado como o mandante da ação. Outras três pessoas foram presas. O primeiro capturado teria executado o jovem; o segundo, um adolescente, teria sido o responsável por dirigir o veículo usado no crime; e o terceiro é suspeito de ter alugado a arma que vitimou Edvaldo.

A polícia segue em busca do quinto suspeito de envolvimento no crime, Andresson da Silva Nogueira, de 19 anos. Segundo a corporação, ele é suspeito de ter abordado a vítima. Denúncias podem ser feitas através do Disque Denúncia, pelos telefones (81) 3421-9595, na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte, ou (81) 3719-4545, no interior do estado.