Quatro jovens fogem da FUNASE de Timbaúba  

A Polícia Militar segue com as buscas de quatro jovens que escaparam de uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), em Timbaúba. As identidades deles ainda não foram divulgadas.

Segundo informações da PM eles participaram de uma aula de educação física quando encontraram uma oportunidade para fugir usaram uma corda feita com lençóis e pularam o muro. A fuga aconteceu no final da tarde de quarta- feira (23), mas só foi confirmada na manhã desta sexta- feira (24).

O policiamento confirmou que um dos internos chegou a furtar uma moto para facilitar a fuga. Nenhum deles foi ainda capturado. A Corregedoria da Funase abrirá uma Sindicância na unidade de Timbaúba para apurar as causas.