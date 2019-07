Quatro municípios da Mata Norte recebem Caravana do 13º do Bolsa Família esta semana

Quatro municípios da Zona da Mata Norte recebem, esta semana, a Caravana do 13º do Bolsa Família. Nesta terça-feira (09), é a vez de Condado. O encontro será realizado às 14h, na Escola Municipal Antônio Pereira de Andrade (conhecida como EMAPA). Na quinta-feira (11), a Caravana chega a Paudalho e Carpina, às 09h e 14h, respectivamente. Os encontros serão realizados nas nas quadras municipais de cada cidade. Encerrando a semana, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) visitam, na sexta-feira (12), a cidade Lagoa do Carro, às 14h, no Clube Nacional.

Nos encontros, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), repassa todos os detalhes do programa estadual para beneficiários e técnicos que lidam diretamente com o público do Bolsa Família.

O 13º do Bolsa Família é uma iniciativa do Governo de Pernambuco que vai conceder anualmente uma parcela extra do benefício de até R$ 150,00 aos pernambucanos beneficiários do programa federal. Atualmente, 1.178.788 famílias pernambucanas são atendidas pelo Bolsa Família, o que representa 36% da população do Estado. Com isso, a gestão estadual irá injetar cerca de R$ 175 milhões na economia por ano.

Para quem recebe abaixo de R$ 150,00, o programa estadual prevê a ampliação do valor através da inserção do CPF na Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e. Essa norma já está em vigor desde o dia 29 de março e é válida para os 14 mil estabelecimentos credenciados com nota fiscal eletrônica. O período de apuração vai até 31 de janeiro de 2020. Para participar do Programa, não será necessário fazer inscrição ou adesão, basta ser beneficiário do Bolsa Família e estar regular com as exigências do Programa Federal.