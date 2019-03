Queda de asa delta deixa dois homens feridos em Vicência

Um acidente durante o voo de asa delta deixou dois homens feridos, no domingo (10), em Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a 81 quilômetros do Recife. O piloto Edmilson Victor, de 33 anos, fazia um voo duplo e, segundo testemunhas, não conseguiu pegar altitude suficiente, caindo pouco após decolar.

O acidente aconteceu na Serra do Jundiá, na zona rural do município. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a queda foi de cerca de 7 metros de altura e o piloto foi socorrido para o Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste do Recife.