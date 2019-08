Quero Bolsa passa a oferecer ofertas de intercâmbio e amplia leque de cursos de idiomas

A partir de agora, a Quero Bolsa passa a contar com novos serviços que possibilitará o ingresso do estudante em instituições de ensino internacionais nas áreas de idiomas, formação profissional e negócios, além de programas de férias e de trabalho e estudo de forma 100% online. Serão mais de 55 mil cursos em mais de 25 países – todos disponibilizados pela nova modalidade Quero Intercâmbio, cujo principal objetivo é auxiliar o candidato na busca de capacitação para o mercado de trabalho.

De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (BELTA), a quantidade de brasileiros fazendo intercâmbio triplicou em uma década, indo de cerca de 85 mil em 2007 para pouco mais de 246 mil no último ano. Partindo dessa busca crescente por profissionalização no exterior, a Quero Intercâmbio oferece, portanto, mais agilidade, praticidade e opções através de seu portal, onde é possível pesquisar preços, países e escolas de interesse, conseguindo fazer orçamentos e efetuar a compra do intercâmbio sem sair de casa. O pacote de intercâmbio inclui o curso, acomodação, materiais de estudo e taxas. Além disso, o aluno conta com atendimento pós-venda e acompanhamento por meio de um canal exclusivo, que também oferece orientações de pré-embarque e dicas do destino.

Quero Bolsa espanhol

Além de expandir o leque de oportunidades para o exterior, a Quero Bolsa também dispõe, a partir do dia 22, da modalidade de espanhol na plataforma Quero Bolsa Idiomas. A novidade contempla parceria com cerca de 300 escolas em todo o país que oferecem espanhol com bolsas de até 75% para crianças e adultos. Para ter acesso à oferta, basta o aluno entrar no site querobolsa.com.br/idiomas, fazer a busca e selecionar a bolsa de sua escolha, de forma totalmente digital. Depois é só ir até a escola e efetuar a matrícula no curso com o desconto.

Os cursos em espanhol chegam para complementar o Quero Bolsa Idiomas, lançado em janeiro deste ano, que já possui oportunidades em 1300 escolas de inglês parcerias.