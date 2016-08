Radialista será sepultado hoje em Carpina

Familiares e amigos se despedem do radialista José Bartolomeu Barata de Moraes, 44 anos, que faleceu na noite desta segunda- feira (08), vítima de um câncer. O corpo está sendo velado na Capela de São Sebastião, no centro da cidade de Carpina. O sepultamento ocorre nesta terça- feira (09), às 16hs, no Cemitério de São Sebastião.

O comunicador atuou como operador e técnico em áudio em emissoras da Mata Norte, a exemplo da Rádio Planalto, Carpina FM e Alternativa FM de Nazaré da Mata. Barata era casado com Maria Madalena Morais, com quem teve um filho, José Bartolomeu Barata Júnior.

NOTA DE PESAR

É com pesar que o Jornal Voz do Planalto, lamenta a morte do radialista e empresário, José Bartolomeu Barata de Moraes.

Para nós mais que um amigo, mas um incentivador para o desenvolvimento da radiodifusão em Pernambuco.

Desde já, estendemos as nossas condolências, a toda a família, que Deus possa confortar o coração de cada um.

Ramos Silva- Presidente Voz do Planalto