Ramos Silva é o mais novo cidadão de Paudalho

A Câmara Municipal de Vereadores de Paudalho aprovou a concessão do Título de Cidadão paudalhense ao Jornalista e radialista Ramos Silva, “em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a esse município”. A solene de entrega da honraria acontece no dia 15 de dezembro desde ano, no plenário da Câmara.

O Decreto Legislativo nº 02/2017, de autoria do vereador Josimar Ferreira Cavalcanti (PP), segundo o mesmo, “é, antes de se constituir em uma simples homenagem protocolar, também é um reconhecimento dos que fazem a Casa João Porfírio de Oliveira a esse pernambucano, com uma brilhante e destacada atuação em defesa dos interesses maiores do povo desta cidade. Com esta justificativa, o vereador convenceu, através de um decreto legislativo, a todos os seus pares na Câmara do Paudalho a concederem o Título de Cidadão Paudalhense ao profissional de comunicação no dia 25 de outubro de 2017.

Desde já o jornalista Ramos Silva convida a todos os amigos, familiares e admiradores do seu trabalho para comparecerem à sessão solene da entrega do título de cidadão, à rua João Alfredo,100, centro de Paudalho. O comunicador não escondeu a emoção ao tomar conhecimento de se tornar cidadão paudalhense, agora, de fato e de direito, com o Título. Ele comentou que essa emoção também já sentiu quando foi comunicado que receberia o título de cidadão limoeirense e de Nazaré da Mata. “Sinto-me mais uma vez honrado em receber importante título, e agradecido aos vereadores da cidade, ponho-me ao seu dispor para trabalharmos juntos pelo desenvolvimento de Paudalho”.