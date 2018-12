Ramos Silva recebe homenagem em Gravatá

O jornalista Ramos Silva recebe no próximo domingo (09) o prêmio “Pérola Gravataense”, na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A solenidade acontece na Secretaria Municipal de Educação, a partir das 14hs. A realização é da Associação Ressurreição Alimentando Vidas, que tem a direção do escritor Patrick Barbosa e da empresária e palestrante, Helena Almeida.

O prêmio “Pérola Gravataense” é um reconhecimento a todos aqueles que se destacaram no Estado em suas atividades como jornalistas, escritores, artesãos, médicos, empresários, entre outros.

“Sinto-me feliz e muito honrado pela homenagem, especialmente por se tratar de uma instituição sediada no município de Gravatá e que faz um trabalho social dos mais importantes em Pernambuco. Ser reconhecido pelo desempenho do nosso trabalho é muito gratificante. Divido essa premiação com toda a equipe do Voz do Planalto, familiares e amigos”, ressalta Ramos Silva.