Ramos Silva recebe o Prêmio Destaque Nordeste

O Prêmio Destaque Nordeste é um reconhecimento aos melhores profissionais do Nordeste do ano de 2019. Os organizadores, Patrick Barbosa e Helena Almeida, comemoram o sucesso da 1ª edição. Empresários, artistas, comunicadores, políticos, religiosos, entre outros profissionais que se destacaram em suas atuações pelo desenvolvimento da região serão agraciados com o Prêmio.

A cerimônia de premiação aconteceu no último domingo (27), no auditório da Vila Hípica, em Gravatá. Na ocasião, foi lançado o livro com o mesmo nome do projeto. O diretor-presidente do Voz do Planalto, Ramos Silva, foi um dos homenageados. “Receber o Prêmio Destaque Nordeste é isso: sentir-se mediador e participante de uma cultura que transcende a um registro, passa a interagir na própria história e se amplia na dimensão de uma linguagem cultural maior”, ressaltou Ramos Silva.

A capa do livro “Destaque Nordeste”, que conta a trajetória de vida e profissional dos homenageados, foi apresentada na XII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. “Vivemos um momento inesquecível no Centro de Convenções, e ainda conhecemos de perto cada profissional agraciado na 1ª Edição”, relatou o escritor Patrick Barbosa, presidente do Projeto Destaque Nordeste.

A capa do livro foi assinada pelo artista plástico Jader Cysneiro e traz as cores de dois países: Brasil e Portugal. A vice-presidente do Projeto Destaque Nordeste é portuguesa e facilitou a parceria entre os países. No mês de dezembro deste ano, os exemplares do livro “Destaque Nordeste” estarão nas livrarias de Lisboa, Portugal.

A partir de agora todos os profissionais homenageados da 1ª Edição do livro terão um lugar no universo dos imortais. “Quando alguém se atreve a mergulhar com ousadia nas ondas do ‘mar das letras’, sem medo das lâminas silenciosas das críticas, sem medo de ver a sua trajetória divulgada em outras obras e países, o texto passa a ter alma – quando acolhido pelas mãos do leitor-, passa a ter vida, é quando as letras se destinam a um determinado sentido”, disse Helena.