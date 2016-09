Rebelião na FUNASE de Timbaúba

Os internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Timbaúba provocaram, na noite desta quarta- feira (07), uma rebelião ateando fogo em colchões, e destruindo o materiais escolares das salas de aula da unidade.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar sediado em Nazaré da Mata, Lamenha, esteve no local para controlar o motim e explica que ocorreu uma rixa entre os internos do Pavilhão 1 e o 3. No entanto, o policiamento conseguiu controlar a situação e nenhum dos 88 internos fugiu. Foram registrados apenas danos materiais.