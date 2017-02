Recadastramento Biométrico em cinco cidades da Mata Norte

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TER-PE) publicou as normas para o cadastramento biométrico de eleitores em 38 municípios do Estado. Entre eles, cinco da Mata Norte: Carpina, Chã de Alegria Lagoa do Carro, Tracunhaém e Buenos Aires. A revisão do eleitorado será presidida pelo juiz da Zona Eleitoral a qual pertence a cidade e o procedimento é obrigatório para todos os eleitores em situação regular. Inclusive os maiores de 70 anos e menores de 18, que desejarem continuar votando.

Para o atendimento a Justiça Eleitoral recolherá as impressões digitais de todos os dedos da mão, além de uma fotografia digitalizada do eleitor no momento da atualização dos dados. Ainda serão inseridos o número e a origem do documento de identificação do eleitor e, quando possível, o número do CPF.

Para realizar o recadastramento, o eleitor precisa levar um documento que comprove a residência no município em que será feita a coleta biométrica.

Quem não realizar o recadastramento a tempo poderá ter restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, deixar de fazer matrículas em instituições de ensino, obter passaporte e assumir cargos públicos.

Datas- O cadastramento em Carpina iniciou no dia 1º de fevereiro e segue até 27 de março de 2018. Os eleitores de Lagoa do Carro também atendidos em Carpina no próximo dia 04 de abril até 26 de janeiro de 2018.

O cartório de Glória do Goitá recebe os eleitores de Chã de Alegria no período de 03 de maio a 1º de dezembro de 2017.

O cartório eleitoral de Nazaré da Mata recebe os eleitores de Tracunhaém, no período de 16 de abril a 22 de setembro, e os de Buenos Aires, de 28 de março a 10 de novembro de 2017.

Meta- Na Mata Norte já concluíram o cadastramento biométrico as cidades de Glória do Goitá, Nazaré da Mata, Timbaúba, São Vicente Férrer, Goiana, Camutanga, Aliança, Macaparana e Vicência.

A Justiça Eleitoral quer implantar, até 2020, o sistema biométrico no processo eleitoral brasileiro para garantir a segurança. Com a identificação biométrica não haverá a possibilidade de um eleitor votar no lugar de outro, tornando assim ainda mais seguro o sistema de votação eletrônico.

O agendamento para o recadastramento biométrico pode ser feito no Site do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco através do : http://apps.tre-pe.jus.br/agendabio/publico/solicitarAgendamento.do?acao=load

Confira os dados dos respectivos Cartórios Eleitorais para os novos cadastramentos biométricos na Mata Norte

CARPINA / LAGOA DO CARRO

Cartório da 20ª Zona Eleitoral – Carpina