Receita de Tacaratu vence concurso nacional de Melhores Receitas da Alimentação Escolar

A merendeira Gilda Rosângela de Souza, da Escola Estadual Juazeiro, localizada na zona rural de Tacaratu, levou o título de receita mais nutritiva destinada à merenda escolar, na Região Nordeste da 2º edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, com a receita do “Caldo Nordestino Nutritivo”.

O resultado foi anunciado nesta quinta-feira (26), em Brasília, durante solenidade de premiação realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). A iguaria é preparada com macaxeira, bode, açafrão e couve flor. Parte dos ingredientes é cultivado na horta da escola e adquiridos através do Programa de Agricultura Familiar e do Merenda Escolarizada.

O concurso tem como objetivo valorizar o papel das merendeiras e merendeiros na oferta de uma alimentação saudável ofertada aos estudantes das escolas públicas do país. Foram escolhidas as melhores receitas de cada região (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste). Os cinco grandes vencedores receberam premiação em dinheiro e troféu.