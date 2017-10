Receptação de veículo roubado em Buenos Aires

Durante patrulhamento itinerante juntamente com a equipe Malhas da Lei no distrito de Bela vista, município de Buenos Aires, o efetivo foi informado que elementos estariam transitando por ali diariamente com motos roubadas.

Em diligência foi localizado na casa de um suspeito uma Motocicleta Honda NXR 150 BROS,de cor vermelha, ano 2013, placa PGT 5848-PE. Ao ser questionado sobre a forma de aquisição da motocicleta o mesmo declarou que havia adquirido por meio de uma troca, dando como contra partida a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), não apresentando nenhum documento de identificação.

Ao efetuar consulta no portal da Secretaria de Defesa Social foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo, conforme B.O da Polícia Civil 19375/2016, constando que o veículo havia sido tomado de assalto no município de Feira Nova no dia 04 de dezembro de 2016.

O suspeito e o veículo foram levados para a Delegacia de Plantão em Nazaré da Mata.