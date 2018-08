Recife recebe lançamento de Livro e Documentário sobre Sergio Vieira de Mello

Em homenagem aos 15 anos da morte de Sergio Vieira de Mello, a ZAZ Produções lançará, em Recife, o Livro e Documentário “Sergio Viera de Mello, O Legado de um Herói Brasileiro”, que contam a história e o legado diplomata, na próxima segunda-feira (27), no cinema da Fundaj.

A obra, escrita pelo pernambucano Wagner Sarmento, tem o prefácio escrito por José Ramos-Horta, Nobel da Paz. O projeto conduzido pela ZAZ Produções levou cinco anos para ser concluído após quase 80 mil quilômetros rodados no planeta, mais de 100 entrevistas e muita pesquisa sobre o tema sempre atual da paz mundial e dos refugiados. Com uma narrativa realista e próxima do leitor, a obra representa um novo ponto de partida para a reflexão sobre a vida do diplomata brasileiro morto no dia 19 de agosto de 2003, em um atentado em Bagdá.

Sergio foi representante máximo das Nações Unidas no Iraque e era visto como o futuro Secretário Geral da ONU, devido à grande habilidade de negociação e paixão pelo trabalho em campo. No Camboja, Sergio Vieira de Mello negociou no meio da selva com os guerrilheiros genocidas do Khmer Vermelho; e sua destreza em negociações foi colocada à prova quando o brasileiro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush.

Sobre o evento

O evento terá um coquetel e bate papo do autor Wagner Sarmento e do Diretor Geral do Projeto André Zavarize com o público, contando sobre o processo de criação do documentário e do livro.

“Em 2018, completam quinze anos do atentado terrorista contra o Sergio, e o que podemos notar é que ele continua vivo. Sua herança permanece e suas ações ainda ecoam em diversos países ao redor do mundo. É um brasileiro do qual temos que nos orgulhar”, afirma Zavarize.

O diplomata virou referência no que diz respeito aos direitos humanos mundialmente, sendo o responsável por um dos cases de maior sucesso da ONU: a constituição de garantias democráticas do Timor Leste – o país mais novo do mundo.

O público presente terá oportunidade de assistir a uma avant-première do documentário sobre Sergio Vieira de Mello, que em breve estará nos festivais de cinema e também foi produzido e dirigido por Zavarize.