Recife recebe mais uma etapa do Circuito Norte e Nordeste Guabi de Hipismo

Entre os dias 5 e 8 de dezembro a capital de Pernambuco sedia a etapa final do Circuito Norte e Nordeste Guabi de Hipismo. O evento será realizado pela CBH – Confederação Brasileira de Hipismo – em Recife no Caxangá Golf Country Club – Avenida Caxangá, 5362 em Iputinga, a partir das 8h. Serão distribuídos aproximadamente 15 mil reais em prêmios.

O hipismo é um esporte que possui várias provas, onde o cavaleiro ou a amazona devem completar o percurso sem cometer faltas. Neste evento, serão realizadas somente provas de saltos e os participantes podem se inscrever com cavalos de todas as raças, incluindo os SRD (Sem Raça Definida), o importante é que o animal esteja preparado para as atividades propostas.

O cavalo hoje é utilizado para diversas atividades: esportiva, trabalho, agropecuária, equoterapia, lazer, etc. Com tantas práticas disponíveis, os criadores, a cada dia, buscam alternativas alimentares para suprir cada necessidade e bem-estar de seu cavalo.

Durante o evento, a Guabi Nutrição e Saúde Animal discutirá o bem-estar baseado em cinco pilares: nutrição e hidratação; ambiência; saúde e status funcional; comportamento e estado mental.

“São fatores interligados que se não forem trabalhados corretamente podem comprometer a saúde e o desempenho do animal, resultando em custos elevados com tratamentos de doenças. O cuidado com o meio ambiente e com os animais é uma realidade cada vez mais presente na vida cotidiana. É uma forma do criador proporcionar ao seu cavalo mais saúde, felicidade e longevidade”, explica o gerente de produtos para equinos da Guabi, Sigismundo Fassbender Junior.

Confira os fatores positivos de cada pilar abaixo:

1.- Nutrição e Hidratação

Oferecer sempre água à vontade e alimentos de qualidade variados, ou seja, o que realmente o cavalo gosta.

2.- Ambiência

Ambiente confortável e com temperatura regulada, “cama” boa, ar fresco e renovado, além da interatividade com outros animais.

3.- Saúde e status funcional

O animal sadio dispõe de um bom condicionamento físico e mental. Para assegurar sua saúde, esteja sempre em dia com os programas de vacinação para evitar possíveis doenças.

4.- Comportamento

Neste pilar, é capaz de explorar, viver em rebanho, realizar exercícios livres e se socializar. Todos os animais gostam de “mimos” e o cavalo não é diferente. Ofereça sempre uma recompensa ao final de exercícios físicos.

5.- Estado mental

Prazer em se alimentar e beber água. Estar livre, alegre e disposto nas horas dos exercícios.

Sobre a Guabi Nutrição e Saúde Animal

A Guabi Nutrição e Saúde Animal é uma empresa que há mais de 45 anos se dedica ao desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade, voltados para o bem-estar de todo o ciclo: animais, produtores, criadores e consumidor final. Investe na qualidade dos insumos e tecnologias de ponta que garantam o melhor resultado, e é hoje uma das maiores empresas de nutrição e saúde animal do país. Tem forte atuação em todos os estados brasileiros e exportações frequentes para mais de 30 países. Sua linha de produtos abrange rações completas, suplementos minerais, dietas, núcleos e premixes, para atender as diferentes necessidades nutricionais e fases de crescimento de: peixes e camarões, equinos, bovinos de corte e de leite, aves de corte e de postura, coelhos, caprinos, ovinos, entre outras espécies de animais de produção. Atualmente, a Guabi possui cinco unidades fabris distribuídas pelo Brasil, três Centros de Distribuição em Cuiabá (MT), Feira de Santana (BA) e em Caucaia (CE) e um Escritório Nacional, em Campinas/SP.